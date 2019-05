Speciale energia: Messico, olandese Van Oord vince prima gara per primo progetto di settima raffineria del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio olandese Van Oord si è aggiudicato i lavori per la preparazione del terreno sul quale sorgerà la raffineria di Dos Bocas, nello stato sudorientale di Tabasco, in Messico. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia messicano, segnalando che la Van Oord ha presentato il prezzo più basso tra le offerte delle quattro imprese chiamate a partecipare all'asta. Oltre alla sigla olandese, alla gara erano stati invitati anche la belga Dredging International, l'olandese Boskalis e Mexicana de Dragados, appartenente al consorzio lussemburgese Jan de Nul. La nuova raffineria - la settima del paese - è considerata di grande importanza dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador: il governo ritiene necessario rilanciare il sistema interno di raffinazione per diminuire la dipendenza del paese dalle importazioni estere, aggravata negli ultimi tempi dalla perdita di valore della moneta nazionale rispetto al dollaro. Il governo aveva indetto un'asta internazionale, aperta anche in questo caso a quattro sigle, per la costruzione dell'intera struttura. Secondo il capo dello Stato però, i preventivi delle imprese che erano state selezionate per fare i lavori "avevano superato gli 8 milioni di dollari e i tempi stabiliti di costruzione": progetti con costi compresi tra i 10 e i 12 miliardi, con consegne ben oltre i tre anni fissati da Città del Messico. All'asta erano state invitate solo quattro sigle ritenute di "alto livello": il consorzio formato dalla statunitense Bechtel con l'italo-argentina Techint, il consorzio tra la australiana WorleyParsons e la statunitense Jocobs Engineering Group, la ditta francese Technip e la statunitense Kbr. Giudicate inadeguate le proposte presentate dai privati, il presidente ha annunciato che i lavori - di una struttura di portata minore - sarebbero passati sotto il coordinamento dell'impresa petrolifera Pemex e del ministero dell'Energia. Il governo non intende però rinunciare in assoluto ai lavori. Il 2 giugno, nello stesso luogo dello stato sudorientale di Tabasco, partirà un cantiere che dovrebbe chiudere nel 2022: secondo il progetto esecutivo che sarà presentato la settimana prossima, si realizzerà una struttura in grado di raffinare 170 mila barili quotidiani, la metà della cifra originale. Si parla della raffinazione di almeno circa 85 mila barili di benzina e 50 mila barili di diesel. Il progetto dovrebbe avere un costo entro gli 8 miliardi di dollari e verrà gestito dal ministero dell'Energia, con aste aperte alle imprese contrrattiste di Pemex. Le infrastrutture accessorie - strade, vie ferrate e l'ammodernamento del terminal portuale - saranno realizzate con bilancio del ministero dei Trasporti. (Mec)