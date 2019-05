Speciale energia: ministro russo Novak, progetto Nord Stream 2 prosegue secondo programma

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 viene implementato nei tempi previsti. Un commento su possibili sanzioni da parte statunitense potrà arrivare solo in seguito possono essere commentate in seguito. È quanto affermato dal ministro dell'Energia russo, Aleksander Novak. "Abbiamo sentito molto tempo fa che tali sanzioni sono in fase di sviluppo. Facciamo un commento non sulle parole, ma sui fatti: il progetto è in costruzione e continua ad essere implementato nel rispetto del programma approvato", ha dichiarato Novak, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". "È difficile per me commentare i rischi derivanti da eventuali sanzioni", ha aggiunto il ministro russo. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente dichiarato l'intenzione di imporre sanzioni relative al progetto Nord Stream 2, come ha ricordato la scorsa settimana il segretario Usa all'Energia, Rick Perry, dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rum)