Speciale energia: vicepresidente Commissione Ue Sefcovic a Mosca il 13 giugno

- La visita in Russia di Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'Unione dell'energia, è prevista il 13 giugno. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia russo Aleksander Novak nel corso di un briefing con la stampa. La settimana scorsa, la Commissione europea ha affermato che, durante la sua visita a Mosca, Sefcovic discuterà del mantenimento del transito del gas naturale russo in Europa attraverso l'Ucraina. Negli scorsi mesi ci sono state già delle riunioni trilaterali per dirimere la questione realtiva al transito del gas sul territorio ucraino, il cui contratto attualmente in vigore scadrà nel 2020. (Rum)