Speciale energia: Azerenergy, installata nuova linea elettrica a Baku

- L’operatore dell’energia elettrica dell'Azerbaigian Azerenergy ha realizzato una nuova linea elettrica ad alta tensione per migliorare l'affidabilità e la sostenibilità dell'alimentazione elettrica di Baku. Lo riferisce una nota della società, secondo cui la nuova linea di trasmissione da 220 kilovolt è stata installata dalla centrale elettrica Janub, nella città di Shirvan, alla sottostazione di Khirdalan. "La costruzione della nuova linea di trasmissione di energia consentirà di spostare il carico da una linea di trasmissione a un'altra, nel caso in cui sorgano problemi su qualsiasi linea ad alta tensione che collega Baku alle centrali elettriche di Mingachevir e Sangachal", si legge nella nota. Si rileva inoltre che la messa in servizio di una nuova linea di trasmissione di energia semplificherà l’attuazione dei lavori di riparazione e ripristino su altre linee ad alta tensione senza disconnettere l'alimentazione di Baku e della penisola di Absheron. Azerenergy è il principale produttore di energia elettrica in Azerbaigian, con circa tre dozzine di centrali elettriche e oltre un centinaio di sottostazioni sul suo bilancio. La capacità di installazione del sistema di generazione dell'Azerbaigian è di 7.172,6 megawatt, che consente di generare circa 24 miliardi di kilowattora di elettricità all'anno. (Res)