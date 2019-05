Speciale energia: Bielorussia restituisce 80 mila tonnellate di petrolio contaminato alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 maggio la compagnia bielorussa Belneftekhim ha trasportato oltre 80 mila tonnellate di petrolio contaminato verso la stazione di pompaggio di Unecha, nella regione di Bryansk. È quanto indicato sul sito web della società, sul portale si osserva che, in direzione opposta, il petrolio conforme agli standard viene inviato alla raffineria di Mozyr "secondo i programmi". A metà aprile, la Bielorussia ha denunciato un netto deterioramento della qualità del petrolio proveniente dalla Russia attraverso l'oleodotto Druzhba. In seguito Minsk ha sospeso le esportazioni verso l'Ucraina, la Polonia e i paesi baltici. Polonia, Germania, Ucraina e Slovacchia hanno ugualmente interrotto la fornitura di petrolio dalla Russia. Transneft, società operatrice dell'oleodotto, ha dichiarato che l'inquinamento si è verificato in seguito ad uno schema fraudolento di alcuni produttori che utilizzano l'infrastruttura per l'esportazione. (Res)