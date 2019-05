Speciale energia: Israele-Libano, ministro Steinitz, ok a colloqui su demarcazione marittima mediati dagli Usa

- Israele ha deciso di partecipare ai colloqui con il Libano mediati dagli Stati Uniti per risolvere la disputa sui confini marittimi. Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz, dopo l’incontro di ieri mattina con il vicesegretario di Stato per il Vicino Oriente degli Stati Uniti, David Satterfield, atteso oggi, 28 maggio a Beirut per un nuovo round di trattative. L’esito dei colloqui avrà un impatto sullo sfruttamento delle risorse degli idrocarburi sia di Israele, ma soprattutto del Libano. “Accettiamo di intraprendere i colloqui bilaterali con la mediazione degli Stati Uniti per mettere fine alla disputa sui confini marittimi per il bene e per l’interesse dei due paesi nello sviluppo delle risorse di gas naturale e di petrolio”, ha detto Steinitz. (Res)