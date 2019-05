Speciale energia: Messico, Procura consumatore, operazione trasparenza fa calare prezzi carburanti

- L'avvio di un programma di trasparenza varato dal governo messicano di Andres Manuel Lopez Obrador ha innescato un meccanismo di calo del prezzo dei carburanti sul territorio nazionale. Lo ha detto il titolare della procura federale del consumatore (Profeco), Sheffield Padilla, parlando delle prime sei settimane di sperimentazione del programma con cui - tutti i lunedì - il governo informa la cittadinanza dei prezzi praticati alla pompa dai vari distributori. "In queste sei settimane abbiamo visto una tendenza al ribasso, con un calo accumulato fino a 73 centesimi di peso" nel caso della benzina Magna, di 27 centesimi per la premium diesel e 18 per la premium. (Mec)