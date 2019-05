Speciale energia: Messico, Pemex, in sei mesi aumentata capacità di raffinazione del paese

- Nel corso dei primi sei mesi di governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador la compagnia energetica messicana Pemex ha aumentato il volume di raffinazione di carburanti. Lo ha detto il direttore generale Pemex, Octavio Romero Oropeza, nel corso della visita compiuta al fianco del capo dello stato alla raffineria "Ing. Antonio M. Amor". A dicembre 2018, le sei raffinerie dislocate nel paese producevano 510 mila barili quotidiani, il 60 per cento in meno del milione e 224 mila del 2013, mentre a maggio si è arrivati a quota 579 mila barili, con un aumento nle semestre pari al 14 per cento. A questo dato va aggiunta una crescita della produzione di benzine per barile lavorato, pari al 4 per cento. Il che porta a un aumento complessivo del 18 per cento della produzione di benzina e diesel. I dati, ha fatto sapere Oropeza in una nota, sono in buona parte dovuti alle migliori prestazioni delle raffinerie di Cadereyta, Minatitlan e Salamanca, le prime oggetto di interventi di riqualificazione e manutenzione portati avanti dal governo per rilanciare l'intero comparto. "un beneficio aggiuntivo per il paese è la riduzione dell'importazione di combustibile, passato da 890 mila barili quotidiani del novembre 2018 ai 789 mila di aprile 2019", senza che ne sia stato "danneggiato il mercato domestico". Il calo della domanda di raffinati dall'estero, prosegue la nota, è anche conseguenza del calo di petrolio rubato dai cosiddetti "huachicoleros": la strategia di controllo sui dotti e sulle possibili connivenze criminali, riferisce il dirigente Pemex, ha permesso di far scendere la media di barili rubati dai 56 mila del 2018 a i cinquemila di aprile 2019. (Mec)