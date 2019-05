Conti pubblici: Salvini, dal 2012 debito aumentato di 300 miliardi per seguire regole Ue

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha affermato che "il Pd lancia l'allarme spread come se il voto alla Lega sia voto allo spread". Il leader del Carroccio, in una diretta Facebook dal Viminale ha poi sostenuto che dal primo gennaio 2012 al 2018 "l'era Monti, Fornero, tagli, austerità, mancava solo una tassa per andare in bagno, il debito pubblico italiano è cresciuto di 300 miliardi seguendo le norme europee". (Rin)