Europee: Zicchieri (Lega), a Roma risultato straordinario, pronti a governare città

- Francesco Zicchieri, vice capogruppo alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega nel Lazio, intervenuto oggi a Radio Cusano campus, sui risultati delle Europee si è detto molto soddisfatto: "La presenza della Lega, il lavoro che stiamo facendo, i tanti militanti che sono a disposizione della persone dimostrano che il lavoro quando è fatto bene paga. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto quest’anno". Ancora più entusiasta dei voti presi a Roma: "E' un grande risultato. Se pensiamo che alle ultime comunali, nel 2016, la Lega ha preso il 2,8 per cento e oggi siamo al 27 per cento per me è qualcosa di straordinario. E’ veramente il racconto di una storia d’amore. Non era immaginabile che a distanza di tre anni la Lega potesse avere questo appeal, questo consenso su Roma". La città, comunque, ha registrato una bassa affluenza alle urne: "Quando le persone non hanno più fiducia nella politica, nelle istituzioni è un grande problema - ha commentato Zicchieri -. Vogliamo riportare questi cittadini a votare ma i romani non vivono nella migliore città del mondo. Hanno tante difficoltà, vorrebbero Roma diversa, hanno bisogno di affrontare e risolvere le problematiche che ha la capitale, è sotto gli occhi di tutti che questa città sta vivendo un momento di declino. E sulle prossime elezioni nella Capitale il leghista ha aggiunto: "Noi lavoriamo per riportare il centro destra unito, però Fd'I dovrebbe far pace con se stessa perché chiede le alleanze con noi e poi il vice presidente della Camera Rampelli e altri esponenti di spicco del partito attaccano la Lega. Non si può stare con due piedi in una scarpa. Noi siamo pronti a governare Roma poi chiunque voglia fare un’alleanza seria per risolvere i problemi di Roma", ha concluso Zicchieri. (Rer)