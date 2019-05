Europee: neo eletta Regimenti (Lega), grazie a cittadini, ora Europa più giusta e vicina a persone (2)

- "Ho preso degli impegni e li manterrò – prosegue Regimenti – portando nelle sedi europee i nostri progetti, per far contare di più l'Italia, per farla diventare protagonista. Con obiettivi chiari, concreti, a favore delle imprese e dell'occupazione giovanile, per la tutela del made in Italy, per dare idee e contributi nella difesa dell'ambiente, per poter disporre di più fondi comunitari e sviluppare preziose start up, per allargare le opportunità della ricerca scientifica, per sostenere lo sviluppo di una sanità in grado di valorizzare le nostre eccellenze. Possiamo fare tanto e lo faremo". "Infine un pensiero particolare va soprattutto al segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha creduto in me e mi ha scelta offrendomi un'occasione importante, che gli elettori hanno premiato. Con lui, con tutti i militanti della Lega, con la loro passione - conclude l'esponente leghista -, lavoreremo per far finalmente nascere un'Europa del buonsenso". (Com)