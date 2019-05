Energia: Grieco (Enel), nei prossimi tre anni 27 mld e mezzo in rinnovabili e reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel investirà nei prossimi tre anni 27 miliardi e mezzo in energie rinnovabili e reti. Lo ha detto la presidente, Patrizia Grieco, intervenendo a Milano al convegno dell’ASviS “Le imprese e la finanza per lo sviluppo sostenibile. Opportunità da cogliere e ostacoli da rimuovere”, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Rinnovabili e reti “sono due settori fondamentali per affrontare la transizione energetica”, ha spiegato, sottolineando che “la sostenibilità è nella strategia di Enel. Sostenibilità e innovazione ci guidano, sono fattori di cui non possiamo non tenere conto”. “Il problema - ha aggiunto Grieco - è molto semplice: oggi abbiamo il 57% di investitori istituzionali che chiedono un impegno nella sostenibilità, i nostri clienti chiedono sostenibilità, chiedono di immaginare oggi un prodotto che potrà essere smaltito domani. Queste sono le grandi responsabilità di una grande azienda nel sistema Paese”. “Dobbiamo essere sostenibili e innovativi nei confronti di un sistema fatto dai nostri partner”, ha concluso la presidente di Enel. (Rem)