Speciale energia: Grecia, società elettrica rinvia scadenza per offerta di acquisto 3 centrali a carbone

- La società elettrica greca Public Power Corp. (Ppc) ha rinviato di oltre un mese la scadenza per le offerte vincolanti per la vendita di tre centrali a carbone nell’ambito dell’accordo post memorandum. Ppc, che è il 51 per cento di proprietà dello Stato, aveva fissato la scadenza per il 28 maggio per sei investitori che aveva espresso un interesse iniziale per gli impianti e la licenza per costruirne una nuova nel nord della Grecia. "Dopo aver consultato il ministero (dell’Energia) competente, la data per la presentazione delle offerte per la vendita delle centrali a carbone viene rinviata al 15 luglio a causa degli sviluppi politici", ha dichiarato Ppc secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. La stampa internazionale ha riferito nei giorni scorsi che ci sarebbe stata un'estensione dei termini fino a metà luglio, attribuendo il ritardo al fatto che sono state indette elezioni anticipate. Manifestazioni di interesse sono arrivate da Beijing Guohua e Damco Energy, China Western Power Industrial, Sev.En Energy e Indoverse Coal Investments, GEK Terna, ElvalChalkor e Mytilineos. (Gra)