Speciale energia: Albania, Shell annuncia scoperta di giacimento petrolifero di alta qualità

- La multinazionale petrolifera Shell ha annunciato ieri di aver scoperto un giacimento di petrolio di alta qualità nella zona di Shpiragu, circa 120 chilometri a sud-est di Tirana. "Il risultati del test di produzione hanno confermato le nostre attese, e dimostrano la presenza di un giacimento che potrebbe offrire una produzione di alcune migliaia di barili al giorno", ha dichiarato il rappresentante della Shell Rohan Souza, in una congiunta conferenza stampa a Tirana, con il ministro dell'Energia albanese, Belinda Balluku. "A dimostrazione dell'importanza di questa scoperta, il fatto che attualmente, in Albania, l'intera produzione ammonta a 18 mila barili al giorno", ha spiegato Balluku, aggiungendo che "un'altro aspetto importantissimo riguarda la qualità del grezzo, superiore a quanto estratto fino adesso, oltre al fatto che il terreno è poroso e quindi anche i costi delle operazioni di perforazione saranno minori". Il rappresentante della Shell, ha spiegato che sarebbe ancora presto parlare in termini commerciali. "Un'ulteriore test più ampio sarà il passo successivo, che ci indurrà a fare una valutazione pilota prima di prendere la decisione finale per avviare lo sfruttamento del giacimento", ha sottolineato Souza. Intanto sono in processo di una valutazione preliminare anche altri due giacimenti sempre nella zona di Shpiragu, dove la Shell sta effettuano da tempo operazioni di ricerca. Per il ministro Balluku, se dovesse avvenire la finale conferma dell'esistenza di un importante giacimento, si tratterebbe della prima scoperta negli ultimi 30 anni. (Alt)