Speciale energia: Bielorussia, restituite 80 mila tonnellate di petrolio contaminato alla Russia

- Dal 24 maggio la compagnia bielorussa Belneftekhim ha trasportato oltre 80 mila tonnellate di petrolio contaminato verso la stazione di pompaggio di Unecha, nella regione di Bryansk in Russia. È quanto reso noto da Belneftekhim sul proprio sito web, dove si apprende anche che dalla Russia alla Bielorussia il petrolio conforme agli standard viene inviato alla raffineria di Mozyr "secondo i programmi". A metà di aprile scorso, la Bielorussia ha denunciato un netto deterioramento della qualità del petrolio proveniente dalla Russia attraverso l'oleodotto dell'Amicizia. In seguito, Minsk ha sospeso le esportazioni di greggio verso l'Ucraina, la Polonia e i paesi baltici. Polonia, Germania, Ucraina e Slovacchia hanno ugualmente interrotto la fornitura di petrolio dalla Russia. Transneft, società operatrice dell'oleodotto dell'Amicizia, ha dichiarato che l'inquinamento si è verificato in seguito a una frode di alcuni produttori che utilizzano l'infrastruttura per l'esportazione. (Res)