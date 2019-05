Speciale energia: Giordania, in calo i prezzi derivati del petrolio

- I prezzi di alcuni derivati del petrolio in Giordania sono diminuiti durante la quarta settimana del mese di maggio. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Energia, precisando che un litro di gasolio (90 ottani) è sceso dell'1,7 per cento, mentre il diesel è calato del 2,3 per cento. (Res)