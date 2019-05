Speciale energia: l’Aie invita l'Occidente a mantenere in funzione le sue centrali nucleari

- Se i paesi occidentali non troveranno il modo di mantenere in funzione le loro centrali nucleari, anche quelle più desuete, rischieranno di minare i loro stessi sforzi di ridurre le emissioni nocive e di spingere in alto i costi dell'energie elettrica: è questo il monito lanciato dall'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) nel suo ultimo rapporto pubblicato oggi martedì 28 maggio e ripreso in particolare dal quotidiano economico britannico "Financial Times". Secondo il rapporto dell'Aie, infatti, un gran numero di centrali atomiche in Occidente si sta avvicinando alla fine programmata del proprio ciclo operativo; ma se i governi occidentali non troveranno modo per allungare la vita e mantenerle attive rischiano serie conseguenze per l'approvvigionamento di energia elettrica negli anni a venire. (Res)