Speciale energia: Grimaldi inaugura "Roma", la prima nave a zero emissioni in porto

- Il gruppo napoletano Grimaldi ha inaugurato "Roma", la prima nave del Mediterraneo che emette zero emissioni quando è in porto, in occasione di un evento celebrato ieri, 27 maggio, a Barcellona. L'imbarcazione, operativa sulla linea Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, è stata sottoposta ad alcuni lavori di allungamento e restyling e presenta ora un troncone di 29 metri e una lunghezza totale di 254 metri che la rendono tra le più grandi al mondo per il trasporto di merci e passeggeri. Lo scrive il quotidiano catalano "La Vanguardia", aggiungendo che alla presentazione hanno partecipato il presidente del Porto di Barcellona, Mercè Conesa, il console generale d'Italia a Barcellona, Gaia Danese, il presidente del porto di Civitavecchia, Francesco Maria di Majo, il direttore operativo di Puertos del Estado, Leandro Melgar, e il direttore commerciale del trasporto marittimo a corto raggio del gruppo Grimaldi, Guido Grimaldi. (Res)