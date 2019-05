Speciale energia: Australia, il governo scommette sulle "batterie idriche"

- Nel secolo scorso in Australia furono necessari oltre vent'anni di lavori e l'impegno di 100 mila operai per costruire il più importante impianto idroelettrico del paese nella catena montuosa delle Snowy Mountains: lo ricorda il quotidiano economico britannico "Financial Times", che pubblica un lungo reportage sui progetti del nuovo governo australiano in materia di transizione energetica. Da quanto è entrato in funzione nel 1974, l'impanto Snowy Hydro costituito da 16 dighe e nove centrali collegate da una rete di 145 chilometri di tunnel e tubi ha fornito acqua irrigua ed energia che hanno aiutato a trasformare l'economia dell' Australia; ora il governo appena eletto punta proprio sulla società statale che gestisce quel gigantesco impianto come punta di lancia di un ambizioso processo per passare da una rete elettrica alimentata principalmente con combustibili fossili ad una basata invece sulle energie rinnovabili. (Res)