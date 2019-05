Speciale energia: Spagna, Garcia Merino è il nuovo Ad di Red Electrica

- Il Consiglio di amministrazione di Red Electrica Corporación ha accolto le dimissioni dell'amministratore delegato John Lasala e nominato come suo successore Roberto Garcia Merino. Lo riferisce il quotidiano economico "Cinco Dias", precisando che i vertici della società elettrica spagnola si sono incontrati ieri, 27 maggio, in una riunione straordinaria convocata per discutere del rinnovo della cupola. Garcia Merino, secondo quanto riferito in un comunicato ufficiale, è stato scelto "a seguito di una relazione favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione". (Res)