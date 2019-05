Lavoro: oltre 500 giovani al recruiting day di Confcommercio Roma

- Sono stati oltre cinquecento i giovani che questa mattina hanno partecipato nella location di Porta Futuro a "Me lo merito", il recruiting day organizzato da Confcommercio Roma ed Employerland per mettere in contatto le giovani professionalità con le migliori aziende della Capitale. "Per noi sono elementi importantissimi da promuovere l'orientamento e l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, utilizzando strumenti innovativi come le app o come questo recruiting day che rappresenta una vera innovazione in questo campo", ha sottolineato il commissario di Confcommercio Roma, Luca Tascio, inaugurando la giornata. Per l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Bernardino, questa giornata "è un'opportunità particolarmente importante soprattutto per quei tanti giovani che ogni giorno faticano a inserirsi nel mercato del lavoro. È essenziale che un centro per l'orientamento, la formazione e per il lavoro all'avanguardia come Porta Futuro promuova modalità di incontro diretto di così tante ragazze e ragazzi, molti dei quali studenti delle scuole superiori, con aziende diverse permettendo loro di svolgere colloqui, scoprire nuove passioni o valorizzare le proprie competenze. Come Regione Lazio - ha concluso - continueremo a sostenere e patrocinare con convinzione eventi di questo tipo". (Xcol3)