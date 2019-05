Venezuela: Guaidò, "prematuro" parlare di mia candidatura alle presidenziali

- Nonostante l'avvio dei contatti tra governo e opposizione sotto l'auspicio del regno di Norvegia, è ancora prematuro parlare dell'avvio di un processo elettorale come soluzione della crisi politica in Venezuela. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale (An), l'oppositore Juan Guaidò, nel corso di un intervento video alla Conferenza dell'Estoril, in Portogallo. Guaidò ha confermato la volontà di portare il paese ad elezioni, così come potrebbe uscire dalla mediazione in svolgimento ad Oslo, ma ha insistito nella necessità di garantire un voto "libero e monitorato". In questo senso, ha ricordato il leader oppositore, è necessario "cambiare" l'arbitro della contesa elettorale, quel Consiglio nazionale elettorale (Cne) ritenuto oggi "ostaggio" del governo di Nicolas Maduro. Al tempo stesso, Guaidò ha definito "prematuro" dire se sarà lui o meno il candidato alle presidenziali: "verrà il momento di decidere", ha sottolineato il presidente dell'an ricordando che parlarne oggi, "con i quattro principali partiti del paese messi fuori legge, sarebbe molto difficile". (segue) (Brb)