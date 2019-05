Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (4)

- Oltre alle prospettive dell'allargamento Ue e alla rassegna delle varie situazioni critiche nei paesi della regione, il tema centrale del vertice è stato indubbiamente il rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia, fermo da diversi mesi dopo la decisione di Pristina di imporre dazi all'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Il governo tedesco ha diffuso una nota per informare del “successo” del rilancio dei rapporti serbo-kosovari, certamente la questione più spinosa a livello regionale. La decisione di un nuovo incontro per il primo luglio a Parigi rappresenta in effetti l’unico risultato tangibile dell’incontro di fine aprile. I governi di Belgrado e Pristina, informa la nota, hanno convenuto di “spingere in avanti l'impegno per attuare gli accordi esistenti”. Inoltre, Serbia e Kosovo intendono impegnarsi in un “dialogo costruttivo con la mediazione dell'Ue” per trovare una soluzione ai loro contrasti. (segue) (Kop)