Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (10)

- “Il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Serbia è il punto iniziale per i progressi, non quello finale”, ha detto nel suo intervento al summit il primo ministro kosovaro. "Senza il reciproco riconoscimento e senza il rispetto reciproco non ci possono essere progressi", ha detto Haradinaj osservando che se ci fosse questo sviluppo non ci sarebbe neanche bisogno di dazi commerciali. "Il riconoscimento implica il rispetto permanente dei confini esistenti. Una revisione dei confini segnerebbe l'inizio di una nuova ondata di divisioni etniche, e forse anche una ripresa delle violenze", ha affermato Haradinaj. (Kop)