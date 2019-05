Nicaragua: assemblea nazionale esamina legge su amnistia (10)

- Nel frattempo aumenta la pressione da parte della comunità internazionale. La sottosegretaria per gli Affari dell’emisfero occidentale degli Stati Uniti, Kimberly Breier, ha chiesto ai paesi della regione latinoamericana di fare pressione sul governo del Nicaragua, al fine di consentire il ripristino della democrazia in quel paese. La sottosegretaria ha parlato da Bogotà, durante la sua partecipazione al vertice Concordia de las Américas, organizzato dall’organizzazione omonima per promuovere le partnership pubblico-privato. (segue) (Mec)