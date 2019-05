Roma: provoca incidente e scappa, rintracciato in un hotel di via Salaria. Arrestato 44enne

- È stato rintracciato stanotte presso un hotel di via Salaria, P.V., moldavo di di 44 anni. L'uomo, responsabile di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, era ricercato per arresto ai fini estradizionali, da parte dell'autorità moldava. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato a Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere estradato. (Rer)