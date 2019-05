Governo: Mulè (FI), M5s ha tradito aspettative

- Giorgio Mulè, deputato azzurro e portavoce unico di Camera e Senato, a "L'Aria che tira", su La7, ha affermato che "il Movimento cinque stelle non ha saputo tramutare la protesta in proposta e quando ha provato a mettere in atto la proposta, come per il reddito di cittadinanza, ha tradito le aspettative degli elettori. Se si rivendicano i 'no', e poi si fanno diventare 'ni' e poi 'sì', la gente ti volta le spalle. Manca l'anima", ha concluso il parlamentare di FI, "che non è quella ideologica e delle manette, ma dove si vuole portare il paese". (Rin)