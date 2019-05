Europee: Nanni (Ic), romani bocciano sonoramente Raggi. Voto è emblema fallimento M5s

- "Il risultato delle Europee certificano la sonora bocciatura del Movimento 5 Stelle, ma non è un solo giudizio sulla politica nazionale è anche un chiaro ordine di sfratto nei confronti delle amministrazioni locali guidate dai 5 Stelle". Così in una nota Dario Nanni, coordinatore per Roma e provincia di Italia in Comune. "Roma, in questo senso - aggiunge - è l'emblema di questo fallimento, guidata da dilettanti che dopo tre anni stanno ancora tentando di capire qual è il loro ruolo e cosa devono fare. Una città che nel 2016 li votò in modo bulgaro, ricordo che vinsero il ballottaggio con quasi il 70 per cento, con risultati da record soprattutto nelle periferie romane. In effetti, a distanza di tre anni, non è che ci si potesse aspettare un risultato differente con tutto quello che accaduto, tra arresti, scandali, promesse non mantenute, strade invase dai rifiuti e con buche per speleologi, mobilità insostenibile con metro paralizzate e fermate chiuse. Se qualcuno nutriva dubbi sul giudizio che i romani avevano sul governo 5 Stelle a Roma, oggi ne ha la certificazione, dati che attestano che non andrebbero neanche al ballottaggio, eleggendo al massimo 4/5 consiglieri d'opposizione. Mi auguro per il bene della nostra città che il centro sinistra inizi da subito a costruire una coalizione forte, allargata, e soprattutto a lavorare su un progetto di città, che abbia come priorità la soluzione delle annose criticità che riguardano i rifiuti, la mobilità, le periferie, la manutenzione di strade, parchi, scuole, che la paralizzano e ne compromettono la straordinaria bellezza". (Com)