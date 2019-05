Euro: da oggi in circolazione le banconote da 100 e da 200 di seconda generazione

- Entrano in circolazione oggi le banconote da 100 e da 200 euro della seconda generazione della moneta unica. La Banca centrale europea ha commissionato la produzione di 3 miliardi di nuove banconote: 2,3 miliardi di biglietti da 100 e 700 milioni di biglietti da 200 euro. Rispetto alla serie precedente – che resta in circolazione – le nuove banconote sono più piccole di 5 millimetri così da unificare le dimensioni a quelle già rinnovate da 50 euro. Banconote da 50, 100 e 200 euro della stessa altezza saranno più facili da maneggiare e potranno essere trattate in modo più efficiente dalle apparecchiature per contare i biglietti e per verificarne l'autenticità. Altra novità: le banconote di seconda generazione resistono meglio alle alte temperature e non si rovinano se lavate in lavatrice, riducendo così i cicli di sostituzione con risparmio di costi e impatto ambientale. (segue) (Com)