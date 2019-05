Euro: da oggi in circolazione le banconote da 100 e da 200 di seconda generazione (2)

- Oltre alle dimensioni ridotte, i nuovi biglietti sono riconoscibili per un ologramma con satellite (apposto nella parte superiore della striscia argentata). Muovendole, appare il simbolo euro che ruota attorno al numero. I nuovi biglietti presentano le cifre in caratteri più marcati con tonalità maggiormente contrastanti per facilitarne il riconoscimento in base al colore e lungo il bordo delle banconote vi sono anche segni percepibili al tatto diversi per ogni taglio. I primi quattro tagli della seconda generazione dell’euro (i biglietti da 5, 10, 20 e 50 euro) sono entrati in circolazione rispettivamente nel 2013, 2014, 2015 e 2017. (Com)