Autonomia: Stefani, irresponsabile chi alimenta odio sociale

- Non ci "si deve fermare se ci sono discrasie del sistema", non "è una materia divisiva", sono di "una grandissima irresponsabilità le dichiarazioni di chi vuole sollevare il popolo del Sud contro quello del Nord", non bisogna "alimentare l'odio sociale all'intero delle aree dell'Italia. L'Italia è una, se tutti lavoriamo bene, l'Italia la facciamo lavorare bene. Non è che dobbiamo dimenticare pezzi in giro per strada, tutti ci dobbiamo aiutare": lo ha detto, a proposito del progetto di Autonomia differenziata, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, in audizione davanti alla commissione parlamentare per le Questioni regionali, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del "regionalismo differenziato" ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (Rin)