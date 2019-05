Terrorismo: Iraq, sesto francese condannato a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro cittadino francese, il sesto in pochi giorni, è stato condannato a morte dalla giustizia irachena per appartenenza allo Stato islamico (Is). Si tratta di Karam El Harchaoui, 32 anni, trasferito in Iraq fine gennaio dalla Siria, dove era stato catturato dalle Forze democratiche siriane (Fds), alleanza di gruppi ribelli arabi e curdi appoggiata militarmente e finanziariamente dagli Stati Uniti. In precedenza era stato condannato oggi anche Brahim Nejara, 33 anni, unitosi nel 2014 al sedicente califfato islamico in Siria, dove si era recato in auto dalla Francia insieme alla moglie, alla figlia e al cognato. Queste condanne arrivano dopo le sentenze comminate a Kevin Gonot, Leonard Lopez, Salim Machou e Mustapha Merzoughi. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha assicurato alla “Radio France Internationale” (Rfi) che la Francia sta “moltiplicando gli sforzi per evitare la pena di morte ai cittadini francese". La diplomazia di Parigi, infatti, si oppone alla pena di morte. “Abbiamo appreso della condanna a morte di cittadini francesi rei di appartenenza allo Stato islamico dalla giustizia irachena, competente per giudicare i crimini commessi dallo Stato islamico”, si legge in un comunicato del dicastero degli Esteri di Parigi. “I terroristi dello Stato islamico devono rispondere dei loro crimini davanti alla giustizia. La posizione della Francia (…) è che gli adulti detenuti in Iraq devono essere giudicati dalla giustizia irachena, dal momento che si è dichiarata competente”. Inoltre, Parigi “rispetta la sovranità delle autorità irachene”, prosegue la nota, chiarendo che “i francesi beneficiano della protezione consolare durante la loro detenzione” e avranno 30 giorni per presentare la richiesta di appello. Infine, Parigi ribadisce che “si oppone, in linea di principio sempre e ovunque alla pena di morte”. Pertanto, “l’ambasciata di Francia in Iraq (…) sta facendo i passi necessari con le autorità irachene per ricordare questa posizione costante” contro la pena di morte.Secondo l'organizzazione non governativa Amnesty International, le condanne a morte in Iraq sono state prevalentemente comminate a cittadini di nazionalità irachena, ma anche ad alcuni cittadini stranieri. La sentenza capitale, secondo la Ong, viene utilizzata come strumento punitivo in risposta all’oltraggio pubblico subito a seguito di attacchi rivendicati dal gruppo dello Stato islamico. L’anno scorso è quadruplicato il numero delle condanne a morte: da almeno 65 nel 2017 ad almeno 271 nel 2018, principalmente a causa della conclusione del conflitto tra lo stato iracheno e l’Is, in seguito al quale le autorità hanno arrestato molte persone accusate di appartenenza al gruppo, mettendole sotto processo. Le condanne sono state comminate per reati che includevano principalmente atti legati al terrorismo, oltre a omicidi, rapimenti e reati connessi alla droga. Alcune donne, in particolare straniere, sono state condannate a morte dopo essere state accusate di appartenenza all’Is quando un parente di sesso maschile, spesso loro marito, era sospettato di appartenere all’Is.Eppure, in Iraq vi è stata anche una diminuzione del 58 per cento delle esecuzioni: nel 2018 ne sono state registrate almeno 52 rispetto alle almeno 125 nel 2017. Tutte le condanne a morte del 2018 sono state eseguite dalle autorità centrali irachene, nessuna nella regione del Kurdistan in Iraq. L’ufficio stampa dell’ex presidente Fuad Masum ha annunciato in diverse occasioni di aver ratificato un certo numero di sentenze capitali confermate dalle corti. Le condanne a morte, talvolta di più di 10 individui tutti insieme, “sono state eseguite nonostante palesi violazioni del giusto processo”, denuncia Amnesty. “Le esecuzioni sono state a volte ritorsive e in risposta allo sdegno pubblico dopo violenze legate al terrorismo, spesso rivendicate dal gruppo armato che si definisce Stato Islamico”, si legge ancora nel rapporto della Ong. Per esempio, in seguito alle esecuzioni extragiudiziali di membri delle forze di sicurezza irachene rapite dai combattenti dell’Is, il 28 giugno 2018 l’ex primo ministro Haider al Abadi aveva chiesto la rapida esecuzione di “terroristi” le cui condanne a morte erano state ratificate. Successivamente il ministero della Giustizia aveva annunciato che erano state messe a morte 13 persone. (Irb)