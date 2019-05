Ucraina: partito Servitore del popolo pronto ad alleanze di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito ucraino Servitore del popolo “sarebbe felice di governare da solo”, ma potrebbe anche prendere in considerazione delle alleanze basate su programmi condivisi. Lo ha affermato l’inviato presidenziale presso il parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “La priorità per noi non sono i cognomi, i gruppi, i partiti o gli approcci, perché non sappiamo ancora chi ci sarà in parlamento”, ha spiegato Stefanchuk. Il partito Servitore del popolo potrebbe dunque lavorare per la formazione di una coalizione di forze “pronte a riunirsi intorno a delle idee”. Le elezioni anticipate in Ucraina sono previste per il prossimo 21 luglio. (Res)