Aeroporti: al Leonardo da Vinci nuovo menù stellato a firma di chef Biuso per Antica focacceria San Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panelle e crocchè, arancina all'arancia e sfincione gourmet: sono i tre nuovi piatti del menù estivo dell'Antica focacceria San Francesco all'area di imbarco D dell'aeroporto di Roma Fiumicino ideati e realizzati per il secondo anno consecutivo dallo chef stellato Giuseppe Biuso, executive chef del Therasia Resort di Vulcano e responsabile del ristorante "Il Cappero" di Lipari, che ha una Stella Michelin. Per l'occasione Biuso, classe 1988, ha preparato davanti a giornalisti e curiosi le tre delizie palermitane che faranno parte del menù estivo di Antica Focacceria San Francesco: Panelle e Crocchè, Arancina all'arancia e lo Sfincione gourmet. Spazio dunque ai sapori della cucina popolare siciliana, rivisti dallo Chef in chiave contemporanea, innovativa e curiosa: la degustazione è iniziata con l'assaggio della focaccia alla panella aromatizzata ai semi di finocchio, crocchè di patate aromatizzate alla menta e gambero al limone; l'arancina ripiena di provolone e scampo profumato all'arancia e infine una pasta brioche soffice con salsa di pomodoro, acciuga, cipolla e caciocavallo. "Come per Aeroporti di Roma il nostro obiettivo è garantire una esperienza sempre più in linea con aspettative del passeggero, la più alta possibile e con la qualità migliore. Per questo motivo siamo già alla terza edizione del menù a firma del giovanissimo chef Antonio Biuso e abbiamo deciso di abbandonare i primi e i secondi piatti per dedicarci allo street food che rappresenta più la Sicilia", ha spiegato Vito Brunetti, responsabile marketing di Fc retail. (segue) (ros)