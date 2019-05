Aeroporti: al Leonardo da Vinci nuovo menù stellato a firma di chef Biuso per Antica focacceria San Francesco (2)

- Caratteristica costante dei piatti di Biuso è l'amore e l'attaccamento per la sua isola, alla quale si è ricongiunto dopo aver girato il mondo in alcuni dei ristoranti stellati più noti, tra cui "Villa Crespi" di Antonino Cannavacciuolo e il "Met" di Venezia con Corrado Fasolato. "Amo la mia terra, la Sicilia e la mia città, Palermo, ed è per questo che le porto ovunque, permettendo a tutti di conoscere i sapori della mia isola – ha raccontato lo Chef Giuseppe Biuso - Mi emoziono quando racconto tramite un piatto ciò che più mi rappresenta e lo faccio mettendo in campo non solo sapori, ma anche forme, colori e innovazione. Nei miei piatti c'è passione, fantasia e un pizzico di ironia". La collaborazione tra lo chef Giuseppe Biuso e Antica Focacceria San Francesco è molto importante per entrambi: il punto vendita si trova infatti in uno dei terminal per i voli nazionali, Schengen ed extra-Schengen di Fiumicino e rappresenta uno spazio dedicato alla ristorazione molto conosciuto dai passeggeri, in uno degli scali più importanti dell'aeroporto. "Siamo felici di poter collaborare, ancora una volta, con Antica Focacceria San Francesco, arricchendo il menù estivo di piatti innovativi e che rispecchiano la filosofia della nostra cucina – spiega Umberto Trani, direttore della struttura a 5 stelle Therasia Resort & Spa di Vulcano – È sicuramente un ulteriore slancio per il nostro ristorante, un'altra delle importanti scommesse a cui abbiamo creduto e che ci dà grandi soddisfazioni". (ros)