Lombardia: Giunta regionale stanzia 37 mln per azzerare rette nidi (2)

- "Si tratta di una politica di conciliazione - ha proseguito l'assessore - che favorisce l'ingresso e soprattutto la permanenza dei genitori nel mercato del lavoro. Strategiche risultano quindi la sinergia e la sintonia con i Comuni, la cui collaborazione è fondamentale anche per l'attuazione della misura"."Solo nel corrente anno scolastico hanno beneficiato dell'azzeramento della retta - ha concluso l'assessore alle Politiche per la Famiglia della Regione Lombardia - oltre 15.000 famiglie lombarde. L'assessorato ha ricevuto numerose mail di ringraziamento dai genitori che hanno potuto continuare a lavorare proprio grazie alla gratuità di questo servizio. L'alto livello di gradimento pone anche in materia di politiche di conciliazione vita-lavoro la nostra Regione come un modello di riferimento nel panorama nazionale. Siamo orgogliosi quindi che tante famiglie hanno potuto usufruire di un servizio così importante in maniera gratuita". La nuova misura consente ai Comuni d'incrementare ulteriormente l'offerta rivolta alle famiglie. I Comuni che hanno aderito a 'Nidi Gratis 2018-2019' possono aumentare del 10 per cento i posti autorizzati rispetto all'anno precedente e variare le convenzioni con le strutture private, perfezionandole entro il 31 luglio 2019. I Comuni che aderiranno alla misura per la prima volta possono indicare il numero dei posti nelle strutture pubbliche e quelli 'acquistati' in convenzione, purché li perfezionino entro il 31 luglio 2019. Dal 2016 ad oggi 'Nidi gratis' è stata finanziata con 142,4 milioni e ne hanno beneficiato circa 43.000 famiglie. (Com)