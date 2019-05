Algeria: morto attivista per i diritti umani mozabita in sciopero della fame

- Kamal Eddine Fekhar, attivista per i diritti umani algerino e mozabita, è morto questa mattina nell’ospedale Frantz Fanon di Blida, a sud di Algeri, dove era stato trasferito d’urgenza ieri a causa dell’aggravamento delle proprie condizioni di salute nel carcere di Ghardaia, nel sud del paese. Lo ha reso noto il suo avvocato, Salah Dabouz, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il legale ha puntato il dito direttamente contro i giudici di Ghardaia, che hanno incarcerato l’uomo il 31 marzo scorso. Dopo l’inizio della sua detenzione, Fekhar ha osservato uno sciopero della fame durato circa due mesi. L’attivista era stato arrestato una prima volta nel luglio del 2015 in compagnia di altre 27 persone dopo una serie di violenze interetniche scoppiate nella città di Ghardaia. Successivamente era stato processato per 18 capi d’accusa, tra cui “minaccia alla sicurezza dello Stato”, “disturbo dell’ordine pubblico” e “incitamento all’odio e alla violenza”. Il militante mozabita aveva scontato due anni di carcere, di cui tre mesi trascorsi in sciopero della fame. Le Nazioni Unite avevano definito “arbitrario” il suo primo arresto. La comunità mozabita è un gruppo etnico berbero radicato nella provincia di Ghardaia che parla la lingua tumzabt ed è di osservanza ibadita. Gli scontri di tre anni fa opposero i mozabiti agli arabi malikiti, che seguono invece la scuola giuridico-religiosa islamica (madhhab) di Malik ibn Anas.(Ala)