Amministrative Lazio: Domenico Alfieri riconfermato sindaco di Paliano, "vittoria storica che ripaga di lavoro e impegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vittoria storica che ripaga del lavoro svolto in questi cinque anni sempre al servizio della città e dei cittadini. Una felicità immensa perché è stata una grande dimostrazione di democrazia con numeri che non lasciano dubbi sulla stima e sul riconoscimento da parte dei palianesi". Queste le prime parole, riferisce una nota, di Domenico Alfieri, riconfermato sindaco di Paliano. Alfieri, che conta su una squadra di amministratori uscenti e volti nuovi, ha vinto con 3.029 preferenze (58,21 per cento) contro le 1.400 di Maurizio Sturvi (26,90 per cento) e le 775 (14,89 per cento) di Tommaso Cenciarelli. "Una grande squadra, la nostra, che si riconferma alla guida della città e che lavorerà con ancora maggiore impegno per dare una prospettiva di sviluppo e futuro a Paliano. Il nostro – ha proseguito Alfieri – sarà un lavoro incentrato soprattutto sulla messa in campo dei tanti progetti che ancora sono in essere e sulla traduzione in opere di idee per la Paliano di domani, sempre puntando a incidere realmente e concretamente sulla qualità della vita delle persone, la tutela del paese, la salute dei cittadini, l'istruzione e il patrimonio storico-culturale e architettonico della nostra meravigliosa città". (Com)