Romania: referendum sulla giustizia, vince il Sì alle limitazioni chieste da Iohannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania il referendum sulla giustizia, chiesto dal presidente Klaus Iohannis, ha visto affermarsi le posizioni contro alcuni punti della riforma del settore promossa dal governo. Secondo i dati parziali dell'Ufficio elettorale centrale, un totale di 4.504.968 cittadini romeni hanno votato "Sì" al primo quesito contro i voti per il “No” espressi da 769.313 elettori; 4.361.191 persone hanno votato a favore del secondo quesito mentre i contrari sono stati, secondo i dati non definitivi, 732.024. I cittadini sono stati chiamati a dire "Sì" o "No" alle seguenti domande: 1. Siete d'accordo con il divieto dell'amnistia dei reati di corruzione? 2. Siete d'accordo con il divieto delle ordinanze governative d'urgenza in materia di reati e pene, in correlazione con il diritto di altre autorità di rivolgersi alla Corte costituzionale in materia di ordinanze?. Il referendum, inoltre, è da considerarsi valido in quanto oltre il 30 per cento degli aventi diritto al voto si è recato alle urne. L'affluenza è stata superiore al 41 per cento.(Rob)