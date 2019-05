Amministrative Lazio: Buschini a sindaci, consiglio regionale punto riferimento territori

- "Caro sindaco, a nome mio e del Consiglio regionale del Lazio formulo a te e ai nuovi eletti i migliori auguri di buon lavoro per l'onore e l'onore che vi attendono alla guida della vostra città". Così, riferisce una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini ai sindaci e agli amministratori eletti domenica scorsa nel Lazio."Il Consiglio regionale del Lazio è e sarà punto di riferimento per la vostra amministrazione nella consapevolezza che le Istituzioni devono essere unite – conclude Buschini - per la crescita dei territori e delle nostre comunità".(Com)