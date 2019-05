Medio Oriente: a inizio giugno delegazione Qatar a Gaza per progetto rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di tecnici del Qatar giungerà nella Striscia di Gaza dopo la fine del mese del Ramadan (il 5 giugno) per discutere della costruzione di una nuova rete elettrica per arginare la decennale crisi elettrica. Lo ha annunciato l’inviato del Qatar a Gaza, Mohammed al Emadi. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, l’iniziativa rientra nell’ambito del cessate il fuoco non ufficiale tra Israele e i gruppi dell’enclave, raggiunto tramite la mediazione dell’Egitto, delle Nazioni Unite e l’assistenza del Qatar. Nel quadro dell’accordo, Gerusalemme avrebbe dato luce verde a un certo numero di progetti umanitari a Gaza. La squadra di tecnici affronterà il progetto della cosiddetta “Power line 161” che dovrebbe portare 161 kilovolt da Israele all’enclave, amministrata dal 2007 dal movimento palestinese Hamas. Di recente, i circa due milioni di abitanti di Gaza hanno beneficiato dell’accesso all’elettricità per 12-16 ore al giorno, in significativo aumento rispetto alle cinque ore registrate in alcuni mesi del 2018. (Res)