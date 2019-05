India: dal 6 giugno la prima sessione parlamentare della nuova legislatura (4)

- Attualmente l’Nda non ha la maggioranza al Consiglio degli Stati, contando 102 consiglieri; l’Upa è a quota 65; i partiti estranei ai due schieramenti si dividono 73 seggi e quattro sono assegnati a membri nominati dalla presidenza della Repubblica. Quest’anno diventeranno vacanti dieci seggi e l’anno prossimo altri 72. L’Nda avrà l’opportunità di conquistare la maggioranza anche nella camera alta. A giugno andranno in pensione due esponenti del Congresso dell’Assam, tra i quali l’ex premier Manmohan Singh; il Congresso non potrà mantenere quei seggi, non avendo i numeri necessari nell’assemblea legislativa dello Stato; entrambi passeranno al Bjp. A luglio sarà la volta del Tamil Nadu (sei seggi), del Bihar e dell’Orissa (uno ciascuno); anche in questo caso il ricambio sarà a scapito del Congresso. Nel 2020, invece, saranno decisive le elezioni statali nel Maharashtra, nell’Haryana e nel Jharkhand. (Inn)