Tangenti: Riesame, no a revoca misura cautelare in carcere per Tatarella

Milano, 28 mag 12:43 - (Agenzia Nova) - Il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Forza Italia Milano e candidato non eletto alle europee, che chiedeva la revoca della misura cautelare in carcere. Tatarella era stato arrestato con le accuse di associazione a delinquere e corruzione lo scorso 7 maggio nell'ambito della maxi inchiesta, condotta dalla Dda di Milano, su un presunto giro di tangenti, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata