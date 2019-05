Sudan: al via sciopero generale di 48 ore, Partito umma non aderisce

- L’opposizione del Sudan ha indetto uno sciopero di 48 ore a partire da oggi per rafforzare la pressione sul Consiglio militare affinché ceda al più presto il potere ad autorità civili. “Ci aspettiamo una grande partecipazione. È un avvertimento alle forze armate perché accelerino il trasferimento del potere”, ha affermato in una nota Rashid Saeed, portavoce dell'Associazione dei professionisti sudanesi (Spa), promotrice delle proteste che il mese scorso hanno portato alla destituzione del presidente Omar al Bashir. Alla mobilitazione hanno già aderito, tra gli altri, i dipendenti del settore petrolifero e del gas, dell’autorità portuale, i veterinari e gli avvocati, mentre il Partito nazionale umma (Nup) ha annunciato il suo rifiuto chiedendo che tali decisioni siano prese da un Consiglio direttivo delle forze di opposizione. In una dichiarazione diffusa ieri, il partito guidato dall’ex primo ministro Sadiq al Mahdi ha dichiarato che l'arma dello sciopero generale “dovrebbe essere utilizzata in determinate circostanze concordate dalle parti e decisa, se necessario, da un Consiglio direttivo per la libertà e il cambiamento”. La presa di posizione è stata fortemente criticata dalle altre forze di opposizione, secondo cui la decisione è stata presa “in modo collegiale e approvata dal rappresentante del Nup” nelle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione. (segue) (Res)