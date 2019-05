Sudan: al via sciopero generale di 48 ore, Partito umma non aderisce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero è stato indetto la scorsa settimana dalle Ffc, in seguito al fallimento dei colloqui con il Consiglio militare di transizione (Tmc) per raggiungere un accordo di spartizione del potere nel periodo di transizione. Nel frattempo, il portavoce del Tmc, Shams al Din al Kabbashi, ha dichiarato che i negoziati con i leader dell'opposizione sono lenti a causa delle divergenze che ancora permangono sulla spartizione del Consiglio sovrano (l’organismo incaricato di guidare il governo durante il periodo di transizione). Il principale punto di contesa resta, in particolare, la presidenza e il numero di rappresentanti che ciascuna parte dovrà avere in seno al Consiglio, di cui ciascuna parte rivendica la maggioranza. Nelle scorse settimane le due parti hanno raggiunto un primo accordo convenendo che il periodo di transizione sarà di tre anni e che il governo transitorio sarà interamente formato dalle Forze per la libertà e il cambiamento e che la maggioranza (il 67 per cento) dell'Assemblea legislativa di transizione sarà riservata ai gruppi di opposizione. (Res)