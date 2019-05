Sicurezza: tentano di gettare 129 ovuli di cocaina nel water, arrestati due spacciatori a Torino

- Due cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dalla Polizia di Torino, nell’ambito dei servizi ordinari di presidio e controllo del territorio disposti dal Questore nelle aree ad alta concentrazione criminale. E' successo nelle scorse ore. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, con l’ausilio di personale del reparto prevenzione Crimine “Piemonte” e delle unità cinofile, avevano notato in corso Emilia un gruppetto di extracomunitari sospetti, ed in particolare uno di essi che frettolosamente e con circospezione era entrato all’interno di un appartamento al piano interno cortile. Gli operatori hanno bussato alla porta per farsi aprire (la porta di accesso all’appartamento era in ferro ed erano presenti inferriate anche alle finestre lato cortile), ma inutilmente. Nel frattempo, era chiaramente percepibile dall’esterno il ripetuto azionamento delle scarico del water. (segue) (Rpi)