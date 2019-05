Imprese: Giunta lombarda stanzia 100 mln per garantire continuità a misura 'Credito adesso'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato una delibera che stanzia 100 milioni di euro (40 Finlombarda e 60 Bei) per assicurare continuità allo strumento 'Credito adesso' semplificando le modalità di accesso e ampliando la possibilità di concedere finanziamenti alle imprese. "'Credito Adesso' - ha spiegato il presidente Attilio Fontana - è una misura che fin dal suo lancio ha riscosso grande interesse da parte delle nostre aziende. Con questo stanziamento vogliamo assicurarne le continuità sostenendo le nostre aziende nel superare i problemi più pressanti, rappresentati spesso dall'accesso al credito e dalla poca liquidità". Per l'assessore Mattinzoli 'Credito adesso' si tratta di "un provvedimento importante che guarda allo sviluppo reale perché tiene conto delle esigenze vere del nostro tessuto produttivo. L'obiettivo è anche quello di sburocratizzare e rendere le nostre misure semplici e utili per chi crea lavoro e occupazione". La delibera ha l'obiettivo di assicurare la continuità di 'Credito Adesso' semplificando le modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese lombarde ed incrementando il relativo plafond i finanziamenti concedibili. Il provvedimento, inoltre, apporta delle modifiche alla misura, per finanziare le imprese che dimostrino un reale fabbisogno di capitale circolante. (Com)