Sicurezza: controlli Cc su litorale romano, 5 persone arrestate e 2 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del gruppo di Ostia hanno effettuato numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio che hanno portato all’arresto di 5 persone ed al deferimento in stato di libertà di altre 2. La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Acilia, su disposizione del Tribunale di Roma, hanno individuato ed arrestato un 43enne di Vitinia. L’uomo, già gravato dal divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, aveva più volte contravvenuto alla citata misura. I suoi reiterati comportamenti persecutori sono stati oggetto di accurati approfondimenti investigativi da parte dei militari, che hanno poi relazionato l’accaduto all’autorità giudiziaria. Il magistrato, esaminate le prove e condividendo le risultanze delle indagini dei militari, ha disposto l’immediato arresto del 43enne, che è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. Sempre ad Acilia, i militari della locale stazione, al termine di un mirato servizio, hanno arrestato un pregiudicato 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, notando un insolito via vai di persone, alcune delle quali già note quali tossicodipendenti, dall’interno di un villino di Acilia, hanno deciso di effettuare un controllo. All’interno, i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di droga, già suddivisa in dosi. Sono così scattate le manette ai polsi del giovane pusher che è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata sequestrata. Un altro giovane è stato invece denunciato ad Ostia, dove i carabinieri della locale stazione, all’esito di una perquisizione domiciliare, lo hanno trovato in possesso di 40 grammi di hashish. (segue) (Rer)