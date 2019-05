Sicurezza: controlli Cc su litorale romano, 5 persone arrestate e 2 denunciate (2)

- Un altro spacciatore, un romano di 28 anni, è stato arrestato dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Ostia. L’uomo, fermato durante un normale controllo stradale, ha palesato un insolito nervosismo, inducendo i militari ad approfondire le verifiche. I carabinieri hanno così rinvenuto, nascoste nell’abitacolo, 28 dosi di cocaina che sono state sequestrate. Il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.Nella notte, un’altra pattuglia della sezione radiomobile di Ostia, transitando a ridosso della pineta delle "Acque Rosse", ha notato un bagliore anomalo. I militari hanno individuato un uomo che, incurante del pericolo di innescare un incendio, aveva acceso un fornello da campeggio egli hanno intimato di spegnere la fiamma. Per tutta risposta, l’uomo - un 34enne senza fissa dimora - li ha aggrediti con calci e spintoni tentando più volte di morderli. I Carabinieri lo hanno immobilizzato e, per accertarne l’identità, lo hanno portato in caserma dove ha continuato a tenere un comportamento violento, tanto che ne è stata disposta l’immediata custodia in carcere in attesa dell’udienza di convalida. (segue) (Rer)