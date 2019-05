Sicurezza: controlli Cc su litorale romano, 5 persone arrestate e 2 denunciate (3)

- A Vitinia, i militari della locale stazione, hanno arrestato una pregiudicata 37enne di origini romene residente a Casal Bernocchi. La donna, già sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non si era presentata nell’orario stabilito presso la stazione carabinieri. I militari, dopo alcune ore, l’hanno individuata in strada e hanno accertato che la stessa, all’atto del controllo, non aveva al seguito la "carta precettiva", violando nuovamente le prescrizioni a lei imposte. Vistala situazione, la donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato. I carabinieri della stazione di Ponte Galeria, nell’ambito di uno specifico servizio svolto insieme ai colleghi della stazione forestale carabinieri di Ostia, hanno effettuato alcune verifiche in un’officina meccanica del posto, in cui è stato accertato che il titolare deteneva illegalmente rifiuti, anche pericolosi, causando lo sversamento di percolati nelle condutture per la raccolta delle acque piovane. L’uomo, residente a Ladispoli, è stato denunciato a piede libero per abbandono di rifiuti, mentre l’intera area è stata sequestrata in attesa della bonifica. (Rer)